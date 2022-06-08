Как сообщает Politeka.net, секретарь СНБО Алексей Данилов развенчал мифы о бестолковости "второй армии мира" и рассказал, как они поменяли тактику за время войны. Об этом он рассказал в комментарии для канала ТСН.

Алексей Данилов уточнил, что после того, как ВСУ "дали по зубам" рашистам в Киевской, Черниговской, Сумской областях, у них новая тактика.

"На сегодняшний день у них новая тактика: они лупят из артиллерии с утра до вечера, постоянно. Происходящее в Северодонецке, в других городах – надо иметь в виду, что мы действительно воюем со второй армией мира. И не надо кичиться, что они там слабые, бестолковые", – отмечает секретарь СНБО.

По его словам, за время вторжения россияне хорошо научились воевать. Кроме того, ВСУ тяжело, ведь у нас – 1200 км линии фронта – но мы не сдадимся, не капитулируем, мы стоим и будем стоять.

Напомним, что в Офисе президента уточнили, хватает ли людей и оружия.

Как сообщала Politeka, россияне начали отводить войска, названо направление.

Также Politeka писала, что враг увеличил применение авиации и боится контрнаступления.