Об этом он рассказал в интервью российскому оппозиционному СМИ «Утро февраля».
«Быть альтернативой путину фантастически легко. И с каждым годом его правления становилось все легче», - отметил Георгий Сатаров.
По мнению эксперта, любой человек, который пришёл бы к власти в россии, воспринимался бы лучше путина, благодаря провалам действующего президента рф.
«Преемник будет валить все на предшественника. И если это начнется – дальше будет такая лавина, несдерживаемая! И про путина, и про его ближайшее окружение – там будет такое в российском дискурсе, что трудно себе представить», - подчеркнул Георгий Сатаров.
Как отметил эксперт, следующему президенту россии нужно будет работать на контрасте от путинского режима.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
Рф и Украина столкнулись с одинаковыми проблемами на фронте: британская разведка сообщила детали
"Россиян больше": Подоляк срочно объяснил, действительно ли ВСУ отступают и "отдают" территории
"Крупные неприятности нас ожидают": в Офисе президента без прикрас рассказали о тяжелой ситуации
«Большинство вернутся живыми»: победитель «Битвы экстрасенсов» раскрыл просьбу бойцов с «Азовстали»
«А самый естественный контраст – начать двигаться в цивилизацию обратно», - сказал Георгий Сатаров.
Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.
Также Politeka сообщала, что напряжение среди населения рф усиливается, что стало причиной.