Социолог и политолог Георгий Сатаров рассказал, что может быть после того, как путин тем или иным способом покинет пост президента россии.

Об этом он рассказал в интервью российскому оппозиционному СМИ «Утро февраля».

«Быть альтернативой путину фантастически легко. И с каждым годом его правления становилось все легче», - отметил Георгий Сатаров.

По мнению эксперта, любой человек, который пришёл бы к власти в россии, воспринимался бы лучше путина, благодаря провалам действующего президента рф.

«Преемник будет валить все на предшественника. И если это начнется – дальше будет такая лавина, несдерживаемая! И про путина, и про его ближайшее окружение – там будет такое в российском дискурсе, что трудно себе представить», - подчеркнул Георгий Сатаров.

Как отметил эксперт, следующему президенту россии нужно будет работать на контрасте от путинского режима.

«А самый естественный контраст – начать двигаться в цивилизацию обратно», - сказал Георгий Сатаров.

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