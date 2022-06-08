На временно оккупированной территории Херсонской области народный депутат Украины Алексей Ковалев перешел на сторону захватчиков.

Этим коллаборант похвастался в соцсетях.

В Facebook Ковалев опубликовал пост о том, что посетил "очень важное для него мероприятие" – встреча первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".

"Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действуют на территории РФ", – написал коллаборационист.

Кроме того, Ковалев отметил, что на встречи "обсуждали статус Херсонской области" и высказался за более тесную интеграцию с Россией.

Алексей Ковалев получил мандат, выиграв выборы на мажоритарном округе на Херсонщине, баллотируясь от партии "Слуга народа".

После широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, за что в апреле его членство в партии "Слуга народа" приостановили, а 3 мая – исключили из партии.

Напомним, Арестович рассказал, что на самом деле Украина получила от Германии.

Также сообщалось, в Офисе президента без прикрас рассказали о тяжелой ситуации.

Также Politeka.net писала, что оккупанты после неудачи изменили тактику в Черном море.