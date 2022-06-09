Как сообщает Politeka.net, юрист, адвокат и российский политик Марк Фейгин уверен, что у российского диктатора владимира путина психические расстройства, чему есть бесспорные факты. Об этом он завил в комментарии для Украина24.
"Из того, что я изучал в судебной психиатрии, для меня очевидно, что у путина расстройство личности есть. Относительно заболевания, должен поставить диагноз специалист. Но то, что он нездоров в широком смысле, и причин там немало, это неоспоримо", — сказал Марк Фейгин.
Он также рассказал, что российский президент не чувствителен к человеческой боли и ценности, ему просто на это все плевать.
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"По нему полностью видно, что это совершенно пренебрежительное отношение к людям, достоинству, личности, свободе, ценности человеческой жизни… Он в Бога не верит... У него это все всегда вызывало смех", — подчеркнул Марк Фейгин.
Напомним, путин развязывает против Украины сражение на новом фронте, что известно.
Как сообщала Politeka, Фейгин оценил, будет ли революция или дворцовый переворот в рф.
Также Politeka писала, какие шансы у председателя Чечни возглавить россию, Фейгин дал исчерпывающий ответ.