Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 105 день полномасштабной войны с рф резко высказался о планах оккупантов провести на украинских территориях "референдумы" о вхождении в состав рф.

"Путинский режим — это промышленная фабрика по производству понтов. Они создают завесу, марево, виртуальную реальность, и не только для нас. А и для западных коллаборантов. Они создают пузырь, мол, наша армия боеспособная и всё равно выполнит поставленные задачи. Главное, что они хотят показать, мол, - сопротивление бесполезно. Гаврики кремлёвские, какой, нахрен, референдум, если ВСУ в 20 километрах от Херсона?", — заявил Арестович.

Эксперт рассказал, что из-за продвижения украинской армии россияне сняли силы в Запорожской области и стягивают их в Херсонскую.

Также представитель Офиса президента уточнил, что такой мощный отпор российским оккупантам ВСУ удалось дать даже без полномасштабных поставок западного вооружения.

"Это ещё ничего не подъехало! А что будет, когда подъедут вооружения от Запада?" - добавил Арестович.

Напомним, Арестович рассказал, что путин устроил "взбучку" своим генералам.

Как сообщала Politeka, мэр Мелитополя рассказал об изменении планов оккупантов.

Также Politeka писала, что стали известны подробности ликвидации российских офицеров.