Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что в боевых действиях на территории Украины существенные потери понес личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
«Ориентировочно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали примерно 1800 военнослужащих из числа бригады», - сообщили в Генштабе.
Кроме того украинские защитники нанесли оккупантам значительный урон на Бахмутском направлении - враг был вынужден вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.
Кроме того в Генштабе сообщили, что оккупанты провалили штурм на Северодонецком направлении.
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Там оккупанты нанесли авиаудар по Тошковке и "неудачно провели штурм".
"В направлении населенного пункта Катериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Напомним, на 8 июня, по данным Генштаба ВСУ, количество убитых оккупантов уже достигло 31 500.
Также сообщались подробности ликвидации российских генералов.
Кроме того Politeka.net писала о новом наступлении рф - под угрозой два облцентра рф.
Напомним также, что Арестович рассказал, как путин устроил "взбучку" своим генералам.