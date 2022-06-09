Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 9 июня.

Сообщается, что в Северодонецком кармане продолжаются бои, но за последние 48 часов российская восточная группировка войск также активизировала свои усилия для продвижения к югу от Изюма.

При этом британские разведчики отмечают, что продвижение россии на Изюмской оси остановилось с апреля после того, как украинские силы хорошо использовали местность, чтобы замедлить наступление оккупантов.

Рф, по данным экспертов, пыталась восстановить свою восточную группировку после того, как они понесли очень большие потери во время неудачного наступления на Киев, но их подразделения, вероятно, остаются недостаточными.

Также в Минобороны Великобритании предупреждают о планах оккупантов восстановить темпы наступления на Востоке Украины, чтобы оказать дальнейшее давление на Северодонецк и получить возможность продвигаться глубже в Донецкую область.

Напомним, Виталий Ким предупредил о новом наступлении рф, под угрозой два облцентры.

Как сообщала Politeka, мэр Мелитополя рассказал об изменении планов оккупантов.

Также Politeka писала, что Арестович резко высказался о планах оккупантов на Херсон.