Бывший министр обороны Андрей Загороднюк считает, что российским оккупантам не удастся удержаться на юге Украины после того, как ВСУ перейдут в системное контрнаступление. Такое мнение он высказал в эфире "Радио НВ".
"Что они сделали на Херсонщине и вообще на юге? Они начали окапываться, устанавливать позиционные укрепления для того, чтобы задержаться и как-то сдержать наши попытки контратак. Но расстояния настолько огромны... Удержать это, просто закопав свои артиллерийские орудия, танки — нереально", — пояснил Загороднюк.
По его словам, для того, чтобы уничтожить эти укрепления, нужно только время. Как только рашисты ослабят давление, мы имеем все шансы для контратаки и системного контрнаступления.
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