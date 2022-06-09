Как только рашисты ослабят давление, мы имеем все шансы для контратаки и системного контрнаступления.

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк считает, что российским оккупантам не удастся удержаться на юге Украины после того, как ВСУ перейдут в системное контрнаступление. Такое мнение он высказал в эфире "Радио НВ".

"Что они сделали на Херсонщине и вообще на юге? Они начали окапываться, устанавливать позиционные укрепления для того, чтобы задержаться и как-то сдержать наши попытки контратак. Но расстояния настолько огромны... Удержать это, просто закопав свои артиллерийские орудия, танки — нереально", — пояснил Загороднюк.

По его словам, для того, чтобы уничтожить эти укрепления, нужно только время. Как только рашисты ослабят давление, мы имеем все шансы для контратаки и системного контрнаступления.

Напомним, ВСУ сорвали наступление оккупантов, разведка сообщила об угрозе с другого направления.

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