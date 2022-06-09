Российские оккупанты продолжают штурм украинских позиций в Северодонецке. Теперь враг стремится обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец. Об этом сообщается в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, российские войска стремятся продвинуться вверх на западный берег Северского Донца, чтобы избежать переправы через реку со стороны Северодонецка. По данным ISW, враг продолжает операции в районе Святогорска и к западу от Лимана, чтобы соединиться с силами на юго-востоке от Изюма и наступать на Славянск.

В мае во время попытки войск рф форсировать Северский Донец могли быть убиты или ранены до 485 российских солдат и уничтожено более 80 единиц техники.

Американские эксперты считают, что украинские военные продолжают вести маневренную оборону Северодонецка и сосредоточатся на том, чтобы нанести большой урон российским силам, а не пытаться удержать весь город.

Кроме того, ISW сообщает, что российские оккупанты проводили атаки из РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизируют операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.

Напомним, Виталий Ким предупредил о новом наступлении рф, под угрозой два облцентры.

Как сообщала Politeka, ВСУ сорвали наступление оккупантов, но британская разведка сообщила об угрозе с другого направления.

Также Politeka писала, что Арестович резко высказался о планах оккупантов на Херсон.