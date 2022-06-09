В Кремле все чаще начали задумываться о том, чтобы сместить владимира путина с поста президента рф.

Ухудшение состояния здоровья российского диктатора немало волнует кремлевских чиновников. Они все чаще начали задумываться о том, чтобы сместить владимира путина с поста президента рф. Об этом рассказал бывший офицер британской разведки Кристофер Стил, сообщает Yahoo News.

Представитель разведки считает, что владимир путин не задержится у власти дольше, чем на шесть месяцев.

"Есть признаки того, что его здоровье ухудшается. Это первый фактор. И если то, что нам говорят ЦРУ и другие источники, правда, то похоже, что он может стать недееспособным за такой период времени", – пояснил Кристофер Стил.

Бывший сотрудник британской разведки также объяснил, что в россии на данный момент действует режим, при котором граждане "должны бояться" своего лидера, и если тот теряет дееспособность, то в отношении его будут предприняты соответствующие меры.

Бывший сотрудник МИ-6 сказал, что замена путину вряд ли будет более либеральной. Однако Стил сказал, что государством рф будет править человек, который лично заинтересован в "выходе из войны".

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