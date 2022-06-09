Китайские компании могут попасть под санкции, если продолжат оказывать поддержку рф в сфере телекома.

Международные компании, которые нарушают санкции ЕС и США, рискуют попасть под ограничения. Потому крупный китайский производитель смартфонов Huawei закрыл 19 своих магазинов в рф. Об этом сообщило агенство "РИА Новости".

Ранее появилась информация о том, что компания Huawei может попасть под санкции, если продолжит оказывать поддержку рф в сфере телекома. Официально Китай отказался вводить санкции против рф, однако испугавшись санкций от ЕС и США перестал поставлять свою технику в страну-агрессор.

При этом американский и европейский рынки в десятки раз больше российского. Компаниям выгоднее закрывать свои представительства, официальные точки продажи техники в рф, но при этом продолжать работать для западных стран. Потому Китай не поможет рф, боясь потерять прибыль в США и ЕС.

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