В интервью немецкому изданию Bild Дуда ответил на вопрос, боится ли канцлер Германии Олаф Шольц путина, раз, как и президент Франции Эммануэль Макрон, заявляет, что "решение может быть только путем переговоров".
"Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры бесполезны. Что они делают? Они лишь узаконивают лицо, ответственное за преступления, совершенные российской армией в Украине. Он несет за это ответственность. Он принял решение ввести туда войска. Ему подчиняются командиры", — заявил Дуда.
Президент Польши также сравнил путина с Гитлером.
"Кто-нибудь так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то сказал, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не унизить Адольфа Гитлера? Я не слышал о таком", — добавил политик.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
Приоритетная цель: стали известны подробности ликвидации российских офицеров
Горбунов на эмоциях высказался о поведении пожилых украинцев: "Ком в горле, наши люди..."
"Намерение только одно": боец раскрыл, что на самом деле нужно россиянам в Украине
Россияне на грани истерики: эксперт раскрыл реальную цифру потерь оккупантов в Украине
Дуда также отметил, что никакое соглашение по поводу войны в Украине нельзя принимать без согласия украинского правительства.
Напомним, Виталий Ким предупредил о новом наступлении рф, под угрозой два облцентра.
Как сообщала Politeka, Путин теряет дееспособность: британский экс-разведчик рассказал, когда президента рф сместят.
Также Politeka писала, что Алексей Арестович резко высказался о планах оккупантов на Херсон.