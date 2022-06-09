В интервью немецкому изданию Bild Дуда ответил на вопрос, боится ли канцлер Германии Олаф Шольц путина, раз, как и президент Франции Эммануэль Макрон, заявляет, что "решение может быть только путем переговоров".

"Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры бесполезны. Что они делают? Они лишь узаконивают лицо, ответственное за преступления, совершенные российской армией в Украине. Он несет за это ответственность. Он принял решение ввести туда войска. Ему подчиняются командиры", — заявил Дуда.

Президент Польши также сравнил путина с Гитлером.

"Кто-нибудь так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то сказал, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не унизить Адольфа Гитлера? Я не слышал о таком", — добавил политик.

Дуда также отметил, что никакое соглашение по поводу войны в Украине нельзя принимать без согласия украинского правительства.

Напомним, Виталий Ким предупредил о новом наступлении рф, под угрозой два облцентра.

Как сообщала Politeka, Путин теряет дееспособность: британский экс-разведчик рассказал, когда президента рф сместят.

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