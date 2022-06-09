ФСБшники, которые прибыли на места взрыва, приказало классифицировать случившееся как несчастный случай.

Оккупанты минируют территорию Херсонщины в надежде задержать контрнаступление ВСУ. Также захватчики строят дополнительные линии обороны и создают инженерные заграждения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

По информации разведки, недавно на оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого столетия. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения.

Российское командование присвоило деньги на утилизацию устаревшего вооружения и, не выполнив задачу, решило направить старье для минирования оборонных позиций в Херсонской области.

Также уже известно, что несколько оккупантов подорвались на старых боеприпасах при попытке установления минных заграждений. Разведка сообщает, что речь идет о батальонно тактической группе 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) оккупационных войск.

ФСБшники, которые прибыли на места взрыва, приказало классифицировать случившееся как несчастный случай. Следовательно, семьи рашистов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат.

Напомним, ВСУ сорвали наступление оккупантов, разведка сообщила об угрозе с другого направления.

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