Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, рассказывая о ситуации с поставками оружия от партнеров Украины.

«Важна суть: мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным Силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России», - подчеркнул министр.

По его словам, у врага еще "много средств для пожирания человеческих жизней для удовлетворения своего имперского эго", поэтому Украина нуждается в тяжелом вооружении.

"И очень быстро. Мы доказали, что у нас нет страха перед кремлем, в отличие от многих других. Но мы, как страна, не можем себе позволить истекать кровью, теряя наших лучших сыновей и дочерей", - заявил Резников.

Министр также назвал ситуацию на фронте тяжелой.

"Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, нарывается на мощное сопротивление, несет огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта", - рассказал глава Министерства обороны Украины.

Резников также предупредил, что о некоторых системах современных вооружений, которые уже в Украине еще рано говорить.

"Мы расскажем позже. Но их действие почувствует на себе враг уже сейчас", - заверил министр, добавив, что Минобороны уже имеют четкий план поставок артиллерии до конца июля.

"На днях объявлена важная новость - американские и британские партнеры решили предоставить Украине РСЗО. Отмечу, что наши воины уже некоторое время учатся ими управлять. Я провел много дискуссий с иностранными коллегами, чтобы запустить заблаговременную подготовку команд для различных типов оружия, по которым еще нет политических решений. Обучение по некоторым позициям началось еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тысячи наших военных", - рассказал Резников.

Кроме того министр объявил, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ «Краб».

По его словам, после пушек М777 и FH70, САУ «Ceasar» и М109А3 - это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который удалось привлечь.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, украинские защитники уже почти в 20 километрах от Херсона.

"У меня вопрос. Вы, гаврики кремлевские, какой... референдум, если украинские Вооруженные силы в 20 километрах от Херсона почти? Это создание виртуальной реальности. А как иначе объяснять, что грохот боев уже в Херсоне слышен как бы по приближению? Какой референдум, извините, в этих условиях?..", - заявил Арестович.

Напомним, спикер Одесской ОГА Сергей Братчук раскрыл, сколько любителей россиян нашлось на юге Украины.

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