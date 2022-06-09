Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис резко отреагировал на внесенное в российскую Госдуму предложение отменить признание независимости Литвы.

Об этом сообщает национальный вещатель LRT.

«Только государство, управляемое зверями, могла начать войну, подобную той, которую начала россия в Украине. Не удивляюсь, что и в политике ведут себя не по человеческим нормам. А реагировать мы должны соответствующим образом – быть готовыми защищать себя и сами, и вместе с нашими партнерами, политическими, дипломатическими или другими средствами», – сказал Ландсбергис.

Как сообщалось накануне российский депутат от «Единой россии» Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики» от 6 сентября 1991 года. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в Госдуму рф.

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