Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис резко отреагировал на внесенное в российскую Госдуму предложение отменить признание независимости Литвы.

Об этом сообщает национальный вещатель LRT.

«Только государство, управляемое зверями, могла начать войну, подобную той, которую начала россия в Украине. Не удивляюсь, что и в политике ведут себя не по человеческим нормам. А реагировать мы должны соответствующим образом – быть готовыми защищать себя и сами, и вместе с нашими партнерами, политическими, дипломатическими или другими средствами», – сказал Ландсбергис.

Сейм Литвы

Как сообщалось накануне российский депутат от «Единой россии» Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики» от 6 сентября 1991 года. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в Госдуму рф.

Популярные статьи сейчас

"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина

14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" за границей поразила внешностью: "Невероятно красивая"

Лавров сорвался на хамство из-за вопроса о краденом украинском зерне: "Нужно, чтобы господин Зеленский..."

Подчиненные уже желают ему смерти: кем оккупанты заменили ликвидированного на Луганщине генерала Кутузова

Оккупантов возвращают из Луганской области в россию: в Генштабе раскрыли причину
Показать еще

Украина, Литва, Евросоюз

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, украинские защитники уже почти в 20 километрах от Херсона.

Напомним, спикер Одесской ОГА Сергей Братчук раскрыл, сколько любителей россиян нашлось на юге Украины.

Кроме того Politeka.net писала о новых больших потерях и провалах русских.