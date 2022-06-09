Сотрудников российского космодрома "Байконур" распустили по домам из-за отсутствия пусков ракет.

По сообщениям росСМИ специалисты, занимающиеся запуском ракет «Роскосмоса», останутся без работы как минимум до 17 июля, а до тех пор будут получать две трети от своего среднего заработка.

На внеплановый отдых отправились сотрудники, которые работают непосредственно с ракетами. При этом руководство «Прогресса» может в любой момент вызвать работников на космодром для «выполнения срочных задач».

Украинский блогер "Добрый Шубин" с иронией прокомментировал эту новость:

"Рогозин все языком мелет про отдельные от буржуев полеты на Марс и перспективы рацейской косманафтики. Наверное не в курсе, что персонал Байконура отправили в бесплатные отпуска. Сливай воду, придурок. Никакой российской космонавтики уже нет, все".

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