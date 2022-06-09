Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, чего ждет россия в войне с Украиной.

Российские власти ожидают момента, когда союзники Украины устанут от войны и прекратят активно поддерживать наше государство. Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала в интервью "НВ".

По ее словам, уже сейчас наблюдается усталость от войны в Украине, особенно в западных СМИ. Например, юбилей правления королевы Елизаветы II в Британии "затмил" новости о ситуации в Украине.

Дипломат также предупредила, что самым сложным для Украины в 2022 году будет период от конца осени до конца зимы. Россия только этого и ждет. Ведь именно в это время россия станет шантажировать Запад экспортом газа.

"Здесь нужны очень четкие расчеты, потому что рано или поздно эта проблема возникнет, и это также будет естественной частью проверки, как люди в Европе относятся к российской военной агрессии", – предупредила Мелинда Симмонс.

Напомним, ВСУ сорвали наступление оккупантов, разведка сообщила об угрозе с другого направления.

Как сообщала Politeka, мотострелковая бригада повторила судьбу русских морпехов.

Также Politeka писала, стало известно о новых провалах россиян.