Российские власти ожидают момента, когда союзники Украины устанут от войны и прекратят активно поддерживать наше государство. Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала в интервью "НВ".
По ее словам, уже сейчас наблюдается усталость от войны в Украине, особенно в западных СМИ. Например, юбилей правления королевы Елизаветы II в Британии "затмил" новости о ситуации в Украине.
Дипломат также предупредила, что самым сложным для Украины в 2022 году будет период от конца осени до конца зимы. Россия только этого и ждет. Ведь именно в это время россия станет шантажировать Запад экспортом газа.
"Здесь нужны очень четкие расчеты, потому что рано или поздно эта проблема возникнет, и это также будет естественной частью проверки, как люди в Европе относятся к российской военной агрессии", – предупредила Мелинда Симмонс.
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