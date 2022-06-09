Финское правительство планирует внести изменения в законодательство, которые позволят строить заграждения в «критических зонах» на восточной границе страны с российской федерацией.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Финляндии.

Отмечается, что 9 июня финское правительство внесло несколько предложений по поправкам в законодательство страны о пограничном контроле, которые должны как можно быстрее вступить в силу.

Как говорится в прессрелизе Министерства, предложенные изменения помогут Финляндии «подготовиться к влиянию разного рода гибридных действий, которые могут, в частности, включать миграцию».

Предлагается на законодательном уровне сделать возможным прием заявлений о предоставлении убежища лишь в отдельных пунктах въезда.

Таким образом Финляндия спешит усилить безопасность границ, поскольку опасается, что россия может попытаться оказать давление на страну, посылая искателей убежища к ее границам, как это было в прошлом году с мигрантами на польской границе.

"Также новые изменения позволят строить заграждения, новые дороги, чтобы облегчить патрулирование границы с финской стороны. "Ситуация на границе пока спокойная, но мы готовимся к возможным инцидентам", – отметила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.

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