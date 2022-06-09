Финское правительство планирует внести изменения в законодательство, которые позволят строить заграждения в «критических зонах» на восточной границе страны с российской федерацией.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Финляндии.
Отмечается, что 9 июня финское правительство внесло несколько предложений по поправкам в законодательство страны о пограничном контроле, которые должны как можно быстрее вступить в силу.
Как говорится в прессрелизе Министерства, предложенные изменения помогут Финляндии «подготовиться к влиянию разного рода гибридных действий, которые могут, в частности, включать миграцию».
Предлагается на законодательном уровне сделать возможным прием заявлений о предоставлении убежища лишь в отдельных пунктах въезда.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
Враг изменил тактику: генерал оценил, насколько она успешна и назвал следующую масштабную цель рф
"Как горит!": сильный пожар случился на важном для российских военных объекте
Авто влетело в толпу подростков, выжили не все: кадры и подробности трагедии
"Намерение только одно": боец раскрыл, что на самом деле нужно россиянам в Украине
Таким образом Финляндия спешит усилить безопасность границ, поскольку опасается, что россия может попытаться оказать давление на страну, посылая искателей убежища к ее границам, как это было в прошлом году с мигрантами на польской границе.
"Также новые изменения позволят строить заграждения, новые дороги, чтобы облегчить патрулирование границы с финской стороны. "Ситуация на границе пока спокойная, но мы готовимся к возможным инцидентам", – отметила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.
Напомним, ВСУ сорвали наступление оккупантов, разведка сообщила об угрозе с другого направления.
Как сообщала Politeka, мотострелковая бригада повторила судьбу русских морпехов.
Также Politeka писала, стало известно о новых провалах россиян.