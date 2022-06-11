«Цель Путина – уничтожить Украину и проглотить столько Украины, сколько он сможет. А остальное превратить в руины».

Такое мнение в интервью Obozrevatel высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

Так, по словам Яковенко замораживать конфликт на границах по состоянию 23 февраля – опасно.

«Действительно, здесь проблема есть. Цель, которую поставил Верховный главнокомандующий украинской армии Зеленский, достойная. Но есть проблема: если российская армия не будет разгромлена, существует вероятность того, что эта война продолжится», - уверен Яковенко.

Также эксперт предположил, что российский лидер владимир путин не будет готов к такому развитию событий, поэтому он будет продолжать войну на истощение.

«Рассчитывая, что ресурсы быстрее закончатся у Украины», - пояснил Яковенко.

Отметим, что ранее в Офисе президента назвали оружие, которое поможет эффективно освобождать территорию Украины от российских захватчиков.

"Думаю, западным правительствам не хватает данных разведки и контрразведки по этому вопросу. Им не помешало четче понимать количество оружия, которое использует Россия, в частности РСЗО. У нас будет паритет, как только у нас будет от 150 до 300 РСЗО, тогда мы сможем эффективно освобождать нашу территорию ", – сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, подразделение оккупантов после разгрома на Харьковщине передумало воевать.

Также сообщалось, что Россия имеет несколько сценариев оккупации Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных.