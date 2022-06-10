С 1995 года в Украине наблюдались только незначительные вспышки болезни.

Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 10 июня.

Сообщается, что в оккупированном Херсоне критический дефицит лекарств, а Мариуполю грозит крупная вспышка холеры. Единичные случаи холеры уже были зарегистрированы с мая.

Как отмечают британские эксперты, Украина пережила большую эпидемию холеры в 1995 году, и с тех пор наблюдались незначительные вспышки, особенно у побережья Азовского моря, где расположен и Мариуполь.

При этом медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу, а крупная вспышка холеры еще усугубит ситуацию.

На оккупированных россией территориях у людей непостоянный доступ к питьевой воде, продолжаются значительные сбои в телефонных и интернет-коммуникациях.

Также британские разведчики сообщили о ситуации в Северодонецке, под которым продолжаются бои. Россия снова контролирует большую часть города, но оккупантам не удается окружить более широкую территорию с севера и юга.

Напомним, проблема настигла оккупантов в разгар наступления: что сейчас происходит на Северском Донце.

Как сообщала Politeka, Олаф Шольц решил продолжить политику Ангелы Меркель, для Украины это будет болезненно.

Также Politeka писала, что Алексей Арестович назвал Беларусь братским народом: "нам еще строить тесные международные отношения".