Как сообщает Politeka.net, потребуется время и очень много усилий с украинской стороны, чтобы переломить преимущество россии на войне в количестве техники и живой силы. Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов считает, что при этом ВСУ превосходят армию рф в тактике военных действий.
Об этом он рассказал в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE".
По его наблюдениям, украинские офицеры по уровню подготовки в разы превосходят офицеров из рф - у ВСУ тактика тоже более современная, чем у армии россии.
"Россияне воюют парадигмой Второй мировой войны – все ищут деревню Прохоровку и поле для огромного танкового сражения. А поля нету. Тем временем в Украине давно перевели военные учебные заведения на методики подготовки по стандартам НАТО. Только в 2021 году было 11 учений войск НАТО на территории Украины с привлечением ВСУ", – сказал Олег Жданов.
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Эксперт уточнил, что современная война – это "война засад и маневров". А новые методы подготовки солдат – "необъяснимое явление" для российской армии, которая застряла в прошлом.
Напомним, новая беда обрушилась на украинцев в оккупированных городах.
Как Politeka сообщала, Северодонецк не последний в шизофренических планах путина.
Также Politeka писала, что Украина может уничтожить все боевые корабли Черноморского флота.