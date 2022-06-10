Украина имеет преимущество перед россиянами, несмотря на огромную живую силу рф и колличество техники.

Как сообщает Politeka.net, потребуется время и очень много усилий с украинской стороны, чтобы переломить преимущество россии на войне в количестве техники и живой силы. Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов считает, что при этом ВСУ превосходят армию рф в тактике военных действий.

Об этом он рассказал в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE".

По его наблюдениям, украинские офицеры по уровню подготовки в разы превосходят офицеров из рф - у ВСУ тактика тоже более современная, чем у армии россии.

"Россияне воюют парадигмой Второй мировой войны – все ищут деревню Прохоровку и поле для огромного танкового сражения. А поля нету. Тем временем в Украине давно перевели военные учебные заведения на методики подготовки по стандартам НАТО. Только в 2021 году было 11 учений войск НАТО на территории Украины с привлечением ВСУ", – сказал Олег Жданов.

Эксперт уточнил, что современная война – это "война засад и маневров". А новые методы подготовки солдат – "необъяснимое явление" для российской армии, которая застряла в прошлом.

Напомним, новая беда обрушилась на украинцев в оккупированных городах.

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