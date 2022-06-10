Как сообщает Politeka.net, у рашистов настолько все идет по плану, что они уже в третий раз изменили дату "захвата" Северодонецка. Военный эксперт Олег Жданов в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" рассказал, о новых сроках и назвал оккупанта, который руководит операцией.

По его данным, в район Северодонецка также были отправлены подразделения оккупантов, ранее стоявшие на запорожском направлении вблизи Мелитополя.

"Дело в том, что поступила информация - новый дедлайн. Уже не 10 июня, уже 22 июня", - прокомментировал Олег Жданов.

Он также рассказал, кто будет руководить операцией по "взятию" города. Напомним, в начале июня в Conflict Intelligence Team сообщили, что руководителем боевых действий в Украине вместо Александра Дворникова назначили Геннадия Жидко.

"Нет, все не так. Жидкову "дали" Северодонецк, а Дворников руководит всей операцией. Такая пришла информация", - сообщил Олег Жданов.

Напомним, новая беда обрушилась на украинцев в оккупированных городах.

Как Politeka сообщала, Северодонецк не последний в шизофренических планах путина.

Также Politeka писала, что Украина может уничтожить все боевые корабли Черноморского флота.