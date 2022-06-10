Украина полностью зависит от западного вооружения, а боеприпасов с каждым днем становится все меньше.

Об этом сообщил заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью британской газете The Guardian.

"Сейчас артиллерийская война. На передовой теперь будет решаться будущее и мы проигрываем с точки зрения артиллерии", – заявил Скибицкий.

По его словам, Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. При этом западные партнеры предоставили Украине лишь около 10% того, что у них есть.

Также Скибицкий уточнил, что Украина использует от 5 000 до 6 000 артиллерийских выстрелов в день.

"Мы почти использовали все наши (артиллерийские - ред.) боеприпасы и сейчас используем стандартные снаряды НАТО 155 калибра", – рассказал Скибицкий.

Что касается поставок снарядов из стран Европы, то они более низкого калибра.

«Поскольку в Европе они заканчиваются, количество становится меньше», - рассказал представитель украинской разведки.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты обстреливают Лисичанск из крупнокалиберной артиллерии, опасно находиться даже в укрытиях.

«Орки мощно обстреливают Лисичанск из крупного калибра, пробивающего бетон. Горожанам крайне опасно находиться даже в укрытиях», - сообщал Гайдай.

Также стало известно, что Франция передала Украине бесконтактные взрыватели для снарядов самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR французского производства. Эти САУ с 25 мая 2022 официально находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

Бесконтактные взрыватели используют радар для измерения расстояния до земли и детонируют на заданной высоте, вызывая «дождь» из шрапнели. Являются идеальными для уничтожения пехоты, особенно в окопах.

Напомним, подразделение оккупантов после разгрома на Харьковщине передумало воевать.

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