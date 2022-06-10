«Российская империя - империя прошлого, зомби нападают на современный мир. Империя, которая борется с настоящим и будущим, скрывается в оболочке прошлого».

Об этом заявил колумнист и инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя скандальное заявление Владимира Путина на встрече с предпринимателями.

«Путин признался, почему начал войну, зачем ему нужен геноцид украинцев. Маски сбросили навсегда. Денацификация, демилитаризация... Отложите все на паузу. Путин признал, что пришел захватить Украину с целью сохранения и расширения империи. Честно, он сказал это прямым текстом. Мы это уже знали, но странно, что Путин сейчас просто берет и лично признает. Кажется, больше нет причин прятаться», - прокомментировал Фурса слова Путина, что Петр первый расширил территории Российской империи и он, мол, тоже должен так сделать.

Также Фурса отметил, что Путин очень хочет войти в историю, но ему это не удастся.

«Путин немного перепутал века. Пару сотен лет раньше такая логика могла существовать и сработала бы. Хоть Путин говорит, что за 350 лет ничего не изменилось.

И был Петр первый, который стал первым императором и создал империю, пробив "окно в Европу" дикими азиатскими методами модернизируя отсталую азиатскую державу. И будет Вова, первый и последний, кто похоронил эту империю, закрыл окно в Европу и поставил империю на путь деградации (импортозамещение)», - уверен Фурса.

Напомним, 9 июня Путин провел встречу с молодыми предпринимателями РФ, на которой вновь возомнил себя историком, вспомнил первого российского императора Петра I и заявил об истинных намерениях России.

"Петр и Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала этой столицы, признавали ее за Швецией. А там испокон веков рядом с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", – рассказал президент РФ, намекая именно на кровавую войну, развязанную Россией против Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Путин не хочет садиться за стол переговоров.

Также сообщалось, что Путин теряет дееспособность.

Кроме того стало известно, что карты подсказали победителю "Битвы экстрасенсов", кто придет после смерти Путина.