«В Украине развернулась не скоротечная война XXI века, когда месяц-два сопротивления, потом противник уничтожается и переходит к капитуляции, а многотаймовый матч».

Такое мнение в интервью ZN.UA высказал авторитетный военный эксперт Агил Рустамзаде.

По словам Рустамзаде, война в Украине длинная, на изматывание.

«Но я вам открою секрет победы Украины в такой войне. Это экономика России. Вот отсюда можно прогнозировать и сроки войны. Очевидно, что до конца 2022 года Россия не будет испытывать сложностей с ресурсами. Толчком же к этому будет продолжение нанесения потерь российской армии со стороны украинской», - заявил Рустамзаде, добавив, что речь идет о тысячи убитых в сутки.

Также эксперт убежден, что эта война не имеет военного решения и ее судьбу решит политическое поражение россии. Поэтому, подчеркнул Рустамзаде, необходимо с одной стороны продолжать уничтожать технику врага, с другой – добиваться его политического поражения.

Рустамзаде ожидает, что постоянное политическое давление Запада и слишком большая цена войны для экономики приведут к тому, что Россия будет вынуждена войну закончить.

«То есть еще раз: Россия не та страна, которую можно победить военным путем», - заверил военный эксперт.

Напомним, ранее Рустамзаде также рассказал, что темп наступления российской армии падает с каждым днем.

Также сообщалось, что Путин проговорился, зачем развязал войну в Украине.

Кроме того, напомним, в украинской разведке не стали скрывать тяжелую ситуацию на фронте.