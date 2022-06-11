«Я ожидал, что англосаксы надавят и все государства ЕС оперативно поставят вам огромное количество оружия. Но они не пошли по этому пути».

Об этом заявил авторитетный военный эксперт Агиль Рустамзаде в интервью ZN.UA, отвечая на вопрос, почему он изменил свое мнение относительно прогнозов войны в Украине. Теперь, по словам Рустамзаде, эта война перешла в стадию - вдолгую, на изматывание.

Рустамзаде подчеркнул, что война стала идти "в контуре противостояния России и коллективного Запада".

«Запад воюет комплексно: военно-политически и экономически. Россию изматывают, а вам не дают упасть. Такой алгоритм. Момент истины наступит тогда, когда вы уравняетесь по возможностям. В перспективе одного-двух месяцев Запад так или иначе увеличит ваши огневые возможности. И это уже происходит на востоке, где украинская армия уже сейчас имеет возможность воздействовать артиллерией на противника и останавливать его наступательные действия», - отметил Рустамзаде.

Впрочем, уверен военный эксперт, из-за отсутствия большого количества оружия, Украина не сможет переломить ситуацию на фронте и перейти в наступление.

«Вам дадут столько оружия, сколько будет достаточно для того, чтобы вы размалывали противника в оборонительных боях. Иначе ваши наступательные операции и удары по территории россии спровоцируют как начало всеобщей мобилизации в россии, так и начало массового движения добровольцев и контрактников. То есть западное сообщество смотрит на эту проблему именно под этим углом зрения, к пониманию которого я пришел как раз в последние две недели», - пояснил Рустамзаде, добавив, что мир сегодня работает именно на политическое поражение России.

По мнению эксперта, если даже передать ВСУ все оружие стран ЕС, россия все равно будет продолжать войну.

«Ее можно только подвести к такой цене, при которой эта военная операция для нее потеряет любую привлекательность», - заявил военный эксперт.

Напомним, ранее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон может на следующей неделе посетить Киев.

Параллельно с этим СМИ сообщают, что во Франции изучают возможность передачи Украине дополнительно шести новых САУ Caesar.

Ранее Франция уже передала Украине партию из шести 155 мм-гаубиц Caesar, они уже используют на фронте. Гаубица может поражать цели на расстоянии до 40 км.

В свою очередь в украинской разведке заявили, что Украина проигрывает с точки зрения артиллерии.

Напомним также, что Агил Рустамзаде раскрыл, как Украина сможет победить россию.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что у россии есть несколько сценариев оккупации Украины.