Разведка узнала, что у россии наступает дефицит высокоточных крылатых ракет, которые использует страна-оккупант для обстрелов Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.
"Мы заметили, что россия осуществляет гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в россии заканчиваются высокоточные ракеты", – заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.
Тем не менее, он предупредил, что российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.
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"Кремлевское руководство возможно будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию. Цель оккупантов рф – вся Украина и не только", – подчеркнул Вадим Скибицкий.
Напомним, что появились новые данные о потерях рф в Украине.
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