Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий жестко отреагировал на заявления о «сохранении лица» президента рф владимира путина.

Свое мнение он высказал в интервью «Укринформу».

Цихоцкий отметил, что Польша делает все возможное, чтобы страны-союзницы «не сошли с дистанции» и продолжали поддерживать Украину в долгой войне.

«Но надо понимать, что мы не в центре внимания многих столиц», – отметил Цихоцкий.

По мнению посла, россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут давить с целью пойти на уступки путину.

"Потому что что для них Донетчина или Луганщина? Озвучивались мысли, что надо спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи», – сказал польский дипломат.

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