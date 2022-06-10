Состоялся уже одиннадцатый обмен пленными между украинской стороной и российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в пятницу, 10 июня.

По словам чиновника, все это произошло благодаря Координационному штабу по работе с пленными. В частности удалось освободить председателя Шевченковской территориальной общины Олега Пилипенко, который находился в плену больше двух месяцев.



"До этого мы не освещали этот вопрос, так как был в плену наш глава ОТГ Пилипенко. Вели переговоры мы очень долго. Но сейчас он уже тут, поэтому мы его поздравляем. Все будет хорошо", — рассказал Виталий Ким.

Председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева также показала видео с освобожденным из плена Олегом Пилипенко и местным депутатом Игорем Копытиным.

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