Греции стоит избегать заявлений и действий, о которых ей придется сожалеть.
Так написал в социальных сетях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава турецкого государства недавно вернулся с военных учений в районе Измира, и сразу опубликовал пост в Twitter. Эрдоган напомнил Греции, что ее может ждать опыт столетней давности и посоветовал «прийти в себя».
«Мы еще раз предупреждаем Грецию, чтобы она избегала фантазий, заявлений и действий, о которых ей придётся пожалеть, как это уже было сто лет назад (имеется в виду Вторая греко-турецкая война 1919-1922 гг., закончившаяся поражением Греции, - прим.), и советуем прийти в себя», — написал Эрдоган в своём Twitter.
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Напомним, что турецко-греческая война 1919-1922 гг. закончилась поражением Греции. Затем Турция стала постепенно восстанавливаться и набирать силу, превращаясь в региональную державу. Обе страны являются членами НАТО.
Ранее Эрдоган потребовал "демилитаризации" Греции: "Я не шучу и говорю вполне серьезно".
Отметим, что Турция полностью на стороне украинцев, посол назвал причины.