Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 11 июня.

Сообщается, что российским войскам вокруг Северодонецка не удается продвинуться на юг города. Интенсивные уличные бои продолжаются, и обе стороны, вероятно, имеют большое количество жертв. При этом россия осуществляет массированные обстрелы артиллерией и воздушными средствами, пытаясь завалить украинскую оборону.

Разведчики заявили, что с апреля российские средние бомбардировщики запустили десятки тяжелых противокорабельных ракет Х-22 1960-х годов против наземных целей в Украине.

Как пояснили эксперты, эти 5,5-тонные ракеты были в первую очередь разработаны для уничтожения авианосцев с помощью ядерной боеголовки. Когда они используются для наземного нападения с обычной боеголовкой, они очень неточны и могут вызывать значительный побочный ущерб и жертвы среди гражданского населения.

"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, потому что ей не хватает более точных современных ракет, тогда как украинская противовоздушная оборона все еще отпугивает ее тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", — сказано в сообщении.

Напомним, эксперт раскрыл, как нанести максимальный ущерб оккупантам при атаке на Крымский мост.

Как сообщала Politeka, Алексей Арестович назвал, сколько военных уже отдали свои жизни за Украину.

Также Politeka писала, что Лукашенко собрался воевать за Западную Украину: в Генштабе сообщили, какая сейчас ситуация на границе.