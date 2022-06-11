Вместо обещанных почестей оккупанты оставляют тела своих убитых под открытым небом. Об этом информирует СБУ, представив отрывок из перехваченного разговора оккупантов на своей странице в Фейсбук.

«Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат как доски. Там запах… сумасшедший», - рассказывают друг другу оккупанты.

В СБУ добавляют, что в некоторых перехватах есть свидетельства о сокрытии очередных преступлений. Оккупанты уже пытаются скрыть масштабы потерь, поэтому везут груз 200 ночью и небольшими партиями. И пока тела ждут своей очереди, они начинают разлагаться.

В Службе безопасности напомнили о горячей телефонной линии 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и в конце концов вернуться домой живым.

Также мы писали, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью россии в полномасштабной войне против Украины и назвал реальные цели кремля. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

"Забудьте о «денацификации». Реальные цели россии в этой войне: захват украинских территорий; уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры; кража продовольствия и металла; массовые убийства; миграционный кризис", - убежден Подоляк.