О том, когда помощь все же дойдет до украинских военных, в комментарии «НВ» рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Он сообщил, что первая порция денег из 1 миллиарда евро, заложенного в бюджет Минобороны Германии на помощь Украине, будет потрачена на предоставление ВСУ ракетной системы IRIS-T.

«Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot. Это немецкий продукт», - рассказал Мельник.

По его словам, система будет способна защитить территорию размером примерно с Киев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже подтвердил информацию по этой договоренности.

«Система IRIS-T — единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы», - утверждает Мельник.

Он также уточнил, что сроки поставки системы будут длинными, ведь они находятся в процессе производства.

«То есть это будет закупка у немецкого производителя необходимого нам оружия, параметры которого мы определили. Производство завершится в конце лета. Затем — обучение. Поставка — в октябре», - сообщил посол.

Мельник также уточнил, что это будет первое оружие не старого, а новейшего образца, которое Украина получит от Германии.

Напомним, посол Польши в Украине дал совет западным "миротворцам".

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