С начала полномасштабной российской агрессии зарегистрировали пять уголовных производств относительно государственной измены и коллаборационизма, в которых фигурируют народные депутаты.
Об этом рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сафьян в эфире телемарафона, пишет Укринформ.
"Четыре уголовных производства за государственную измену и одно уголовное производство за коллаборационизм. Думаю, двух народных избранников вы однозначно знаете, я не имею права называть их фамилии", - сказала Сапьян.
Дела, где фигурируют чиновники и политики, являются приоритетными для ГБР, заявила она.
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"Но мы не можем ускорить некоторые процессы. Как только будет завершено досудебное расследование, обвинительные акты сразу будут переданы в суд", - сказала.
Отметим, ранее стало известно что нардепами-предателями оказались Илья Кива (ОПЗЖ) и Алексей Ковалев (Слуга Народа).
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