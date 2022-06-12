При этом украинские войска возобновили контрнаступление на северо-западе от Херсона.

Российские оккупанты усилят наступления на двух направлениях — Славянск и Северск. Об этом сообщается в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW сообщают, что российские войска продолжают наступать в районе Северодонецка, однако украинские защитники сохраняют контроль над промышленным районом города.

Враг также возобновил усилия по перерезанию трассы Горское-Лисичанск и начали неудачный штурм населенных пунктов вдоль трассы Бахмут-Лисичанск.

В ISW отмечают, что российские оккупанты продолжили штурм населенных пунктов на юго-запад и юго-востоку от Изюма, пытаясь возобновить наступление на Славянск. При этом украинские войска возобновили контрнаступление на северо-западе от Херсона (в Киселевке).

Также американские эксперты резюмируют, что Украине необходима последовательная поддержка Запада, особенно в отношении артиллерийских систем, поскольку российская численность и ресурсы усиливают давление на украинские силы.

Напомним, ВСУ сорвали наступление оккупантов сразу на трех направлениях, у России большие потери.

Как сообщала Politeka, украинцам озвучили "новые" сроки войны, ситуация изменится за несколько недель.

Также Politeka писала, что американский адмирал рассказал о "личном Вьетнаме Путина".