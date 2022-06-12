Об этом заявил польский депутат Европарламента Радослав Сикорский в эфире "Эспрессо". Теперь, по его словам, Запад имеет право "подарить" Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить нашу независимость.

"Как известно, Украина отдала свой ядерный потенциал после того, как в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии. Но все тогда понимали, что Украина в замен этого будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР", — заявил политик.

Сикорский отметил, что рф неоднократно нарушила договоренности.

"Но из-за того, что россия нарушила этот Будапештский меморандум, то считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость", — уверен депутат.

Также эксперт выразил мнение, что владимир путин не решится атаковать НАТО ядерным оружием.

"Не думаю, что путин решится атаковать территорию НАТО ядерным оружием. Кроме риторики на этот момент, не вижу никаких приготовлений. Россия имеет несколько тысяч тактических боеголовок, которые хранятся в специально подготовленных к этому составах и 24 часа в сутки нами и Союзом отслеживается эта ситуация", — отметил Сикорский.

Напомним, ВСУ сорвали наступление оккупантов сразу на трех направлениях, у России большие потери.

Как сообщала Politeka, украинцам озвучили "новые" сроки войны, ситуация изменится за несколько недель.

Также Politeka писала, что в СНБО сделали важное заявление по поводу мобилизации женщин в Украине.