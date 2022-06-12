Слова александра лукашенко о том, что Беларусь может вступить в войну за Западную Украину, — обычное заявление диктатора, что не имеет реального веса.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в своем Telegram-канале.

"У Лукашенко работает инстинкт самосохранения. Я всегда удивляюсь чрезмерному вниманию относительно его заявлений, потому что ни одно заявление не имело влияния. Я называю Лукашенко флудом, который просто загрязняет информационное пространство. Он - диктатор и может позволить себе нести все, что заблагорассудится. От этого он ничего не потеряет", — объясняет Андрусив.

По словам представителя МВД Украины, Лукашенко пытается максимально "размыть" свою позицию.

"Он поклоняется путину или хочет, чтобы он так думал, в то же время Западу показывает, что как будто хочет спетлять от путина. Его заявления о том, что он нападет на Украину или не нападет, о стремлении мира равны нулю. Да и вообще не он это решает. Лукашенко представляет аннексированную страну, потому что россияне осуществили экономическую аннексию Беларуси. Поэтому ценности в словах несамостоятельного Лукашенко искать не стоит", — добавил Андрусив.

Отметим, лукашенко накануне заявил: "Зайдут они (европейцы — ред.) из Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не отрубили. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев".

Напомним, ВСУ сорвали наступление оккупантов сразу на трех направлениях, у России большие потери.

Как сообщала Politeka, украинцам озвучили "новые" сроки войны, ситуация изменится за несколько недель.

Также Politeka писала, что в СНБО сделали важное заявление по поводу мобилизации женщин в Украине.