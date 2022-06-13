Об этом, как пишет Politeka.net, речь идет в новой сводке Генштаба ВСУ.
Таким образом оккупанты пытаются окружить украинские войска в районах Сееверодонецка и Лисичанска, заблокировать пути логистического снабжения Бахмута.
Кроме того враг продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск оккупанты переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в частности тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.
На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредоточивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. В рамках логистического обеспечения войск враг заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Какие красивые девочки": Никитюк в честь праздника показала себя и маму-красотку в вышиванке
ВСУ сорвали наступление оккупантов сразу на трех направлениях, у рф большие потери: "Вражеский штурм в районе..."
Жена "Холостяка" Квиткова раскрыла секрет своего похудения летом: "Попробуйте обязательно"
14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" за границей поразила внешностью: "Невероятно красивая"
На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км севернее Славянска, и Серебрянка, 5 км северо-восточнее Северского.
Напомним, экперт раскрыл тяжелую ситуацию на Харьковщине.
Также Politeka.net писала, что Подоляк рассказал, как можно наказать Россию.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в МВД ответили на планы Лукашенко воевать за Западную Украину.