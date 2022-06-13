Об этом интервью Obozrevatel заявил полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").
По его словам, в большинстве случаев оккупантов заставляют идти.
«В сети мы видели не одно доказательство того, что позади мобилизованных подразделений идут или кадыровцы, или российские регулярные войска – как заградотряд», - рассказал Штефан.
Что же касается самих кадыровцев, то, по словам полковника, «они не воины».
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"Они только снимают видео для TikTok. Они не идут впереди войск - они всегда движутся за добровольческими подразделениями и за подразделениями регулярных войск РФ", - пояснил Штефан, напомнив, что они хорошо "получили" под Киевом.
«Они же хотели воинственно зайти, захватить столицу, но "получили" от сил Тероборони киевского направления. И уже сейчас по другим направлениям они идут во второй-третьей линии», - рассказал Анатолий Штефан ("Штирлиц").
Напомним, враг оттеснил ВСУ из центра Северодонецка.
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