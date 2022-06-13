"Моральный дух у русских упал. Мобилизованных первого и второго армейских корпусов отправляют на фронт как пушечное мясо".

Об этом интервью Obozrevatel заявил полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его словам, в большинстве случаев оккупантов заставляют идти.

«В сети мы видели не одно доказательство того, что позади мобилизованных подразделений идут или кадыровцы, или российские регулярные войска – как заградотряд», - рассказал Штефан.

Что же касается самих кадыровцев, то, по словам полковника, «они не воины».

"Они только снимают видео для TikTok. Они не идут впереди войск - они всегда движутся за добровольческими подразделениями и за подразделениями регулярных войск РФ", - пояснил Штефан, напомнив, что они хорошо "получили" под Киевом.

«Они же хотели воинственно зайти, захватить столицу, но "получили" от сил Тероборони киевского направления. И уже сейчас по другим направлениям они идут во второй-третьей линии», - рассказал Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Напомним, враг оттеснил ВСУ из центра Северодонецка.

Также Politeka.net писала, что Подоляк рассказал, как можно наказать Россию.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в МВД ответили на планы Лукашенко воевать за Западную Украину.