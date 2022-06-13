Об этом в интервью DW заявил советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак.
«Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат», - подчеркнул Сак.
Также представитель Минобороны сообщил о тяжелой гуманитарной ситуации в городе, которую можно сравнить с той, что была в Мариуполе.
"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно", если бы Украина в кратчайшие сроки получила тяжелые вооружения, подчеркнул Сак.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Превратимся в Израиль": эксперт раскрыл тяжелую ситуацию на Харьковщине и почему не атакуем рф в ответ
18-летняя украинка активно сдавала оккупантам позиции ВСУ: что известно
ВСУ сорвали наступление оккупантов сразу на трех направлениях, у рф большие потери: "Вражеский штурм в районе..."
"Путин будет уничтожен": бывший топ-чиновников Газпромбанка взял в руки автомат и обратился к россиянам
В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне в Северодонецке уничтожают квартал за кварталом.
«Противник продолжает штурмовать город, несколько оттеснил украинских военных за счет значительного преимущества в артиллерии», – сообщил Гайдай.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты оттеснили силы ВСУ из центра города.
Также сообщалось, что полковник ВСУ рассказал о трусливой тактике кадыровцев.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты пытаются окружить силы ВСУ.