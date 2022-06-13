Силы ВСУ по-прежнему контролируют завод "Азот" в Северодонецке, на территории которого укрывается большое количество гражданских.

Об этом в интервью DW заявил советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак.

«Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат», - подчеркнул Сак.

Также представитель Минобороны сообщил о тяжелой гуманитарной ситуации в городе, которую можно сравнить с той, что была в Мариуполе.

"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно", если бы Украина в кратчайшие сроки получила тяжелые вооружения, подчеркнул Сак.

В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне в Северодонецке уничтожают квартал за кварталом.

«Противник продолжает штурмовать город, несколько оттеснил украинских военных за счет значительного преимущества в артиллерии», – сообщил Гайдай.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты оттеснили силы ВСУ из центра города.

Также сообщалось, что полковник ВСУ рассказал о трусливой тактике кадыровцев.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты пытаются окружить силы ВСУ.