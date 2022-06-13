"Война на истощение - это война не солдатами, а ресурсами. Здесь вопрос в том, кто быстрее сломается на фоне экономического кризиса".

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Так, по его словам, когда идет речь о войне на истощение, стоит понимать что речь идет о борьбе на истощение Запада и России, а не Украины с Россией.

"Нас особо истощать не надо, потому что наша экономика сравнительно очень мала, а армия нуждается в модернизации техники и вооружения" – пояснил Андрусив.

Также Андрусив отметил, что для украинцев в этой войне на истощение есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что воевать в долгую – значит снижать интенсивность боевых действий.

«Невозможно постоянно штурмовать, контратаковать и подобное. Это очень истощает не Запад, а россию. путин потратил на подготовку к войне в Украине сотни миллиардов. Они вторглись и сейчас каждый день эти миллиарды сгорают», - уверен представитель МВД, добавив, что россияне стали реалистично оценивать свои возможности и, скорее всего, не поставили себе какие-то дедлайны, например, захватить сначала Луганскую область, а до конца года сделать это с Донецкой.

"Поэтому война будет более позиционная, а линия фронта будет стабилизироваться. Но в этой борьбе Запада и россии есть определенная угроза для нас, а именно — китайский фактор. Китайцы уже остро заявили, что любые попытки поддержать независимость Тайваня приведут к вторжение китайской армии. Если Китай пойдет на конфронтацию с Западом, то он фактически сформирует с русскими определенный союз», - предупредил Андрусив, объяснив, что в таком случае россия получит серьезное усиление, чтобы воевать с Украиной дальше.

Напомним, ранее министр обороны Китая вновь пригрозил войной в случае попыток провозгласить независимость Тайваня.

"Мирное воссоединение является самым большим желанием китайского народа, и мы готовы приложить все усилия в этом направлении. Но если кто-то осмелится отделить Тайвань, мы, безусловно, будем бороться любой ценой, даже войной. Никто не должен недооценивать решимость, волю и мощные возможности китайской армии", - сказал Вэй Фенхе на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре.

Напомним, ранее стал известен ответ Китая на просьбу РФ помочь.

Также сообщалось, что Китай принял решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты пытаются окружить силы ВСУ.