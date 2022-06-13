ВСУ не увидели от оккупантов что-то новое, армия рф ничему не научилась. Они просто вспомнили о старом методе ведения войны.

В тактике армии рф произошло одно существенное изменение. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в эфире канала Україна 24. Кроме того он оценил ситуацию на фронте и рассказал, когда боевые действия могут пойти на спад.

По его словам, российские оккупанты на третий месяц полномасштабной войны против Украины вернулись к своему старому методу ведения боев - "огневому валу", тактике выжженной земли.

"Они начали более мощно наносить нам огневое поражение. Они собрали много артиллерии, усиливают удары авиации и меньше атакуют. Атакуют уже после того, как наши позиции обработаны огневым воздействием их средств", - пояснил он.

Кроме того, Олег Жданов подчеркнул, что активность боевых действий спадает, оккупанты уменьшили натиск на самом горячем направлении для Вооруженных сил Украины – в Северодонецке.

"Они начинают перебрасывать войска с других направлений. Я думаю, это 22 июня будет крайняя дата, когда они будут сосредоточивать усилия. Потом, вероятнее всего, все будет переходить к позиционной войне", - прогнозирует Олег Жданов.

Напомним, в Минобороны рассказали о новой неудаче россиян.

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