В тактике армии рф произошло одно существенное изменение. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в эфире канала Україна 24. Кроме того он оценил ситуацию на фронте и рассказал, когда боевые действия могут пойти на спад.
По его словам, российские оккупанты на третий месяц полномасштабной войны против Украины вернулись к своему старому методу ведения боев - "огневому валу", тактике выжженной земли.
"Они начали более мощно наносить нам огневое поражение. Они собрали много артиллерии, усиливают удары авиации и меньше атакуют. Атакуют уже после того, как наши позиции обработаны огневым воздействием их средств", - пояснил он.
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Кроме того, Олег Жданов подчеркнул, что активность боевых действий спадает, оккупанты уменьшили натиск на самом горячем направлении для Вооруженных сил Украины – в Северодонецке.
"Они начинают перебрасывать войска с других направлений. Я думаю, это 22 июня будет крайняя дата, когда они будут сосредоточивать усилия. Потом, вероятнее всего, все будет переходить к позиционной войне", - прогнозирует Олег Жданов.
Напомним, в Минобороны рассказали о новой неудаче россиян.
Как Politeka сообщала, полковник ВСУ рассказал о трусливой тактике врага.
Также Politeka писала, что оккупанты пытаются окружить войска ВСУ.