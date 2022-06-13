Некоторые факторы заставляют рф идти на риск в других местах.

В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны. Об этом сообщила британская разведка.

К сожалению, оккупанты достигли локальных успехов путем сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Но это заставляет рф идти на риск в других местах.

Отмечается, что для достижения успеха на Донбассе на нынешнем этапе войны российской армии нужно форсировать реки либо проводить амбициозные фланговые действия. Эти факторы являются главными препятствиями для армии рф.

Разведка уточнила, что ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

Также отмечается, что ВСУ часто удавалось подрывать мосты перед отходами, в то время как россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для проведения успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелом.

Напомним, в Минобороны рассказали о новой неудаче россиян.

Как Politeka сообщала, полковник ВСУ рассказал о трусливой тактике врага.

Также Politeka писала, что оккупанты пытаются окружить войска ВСУ.