«Бог знает все. В том числе, как закончится эта война. И вы напрасно думаете, что он не делится этими знаниями с нами - Бог говорит к нам каждую секунду. Только мы его не слышим и не хотим видеть знаков, которые он нам дает».

Об этом на своей странице Facebook пишет бывший заместитель председателя российского правительства Альфред Кох, рассуждая о том факте, что в этом году произошел тот редкий случай, когда великий христианский праздник Троицы пришелся ко всем всем конфессиям: и православным, и католикам, и протестантам.

"Разве это не знак?.. А вот вам еще один знак: сегодня День России! Поверьте: совпадение Троицы во всех христианских конфессиях и даже с Днем Руси - уникальное явление. И не говорите мне после этого, что Господь не дает нам знаков. Хотя говорят, что "дьявольскому племени не дается знаков", но Творец помиловал и дал нам знак. Можно назвать игрой цифр, можно назвать мистикой, но для меня это ясно, как Божий день", - пишет Кох на своей странице в Facebook.

Также бывший заместитель председателя российского правительства призвал своих соотечественников остановиться.

"Разве вы не видите, что Господь дает вам последнее предупреждение? Что тут еще не понятно? Какие еще знаки вам нужны? Вы уже все ослепли?.. Можете смеяться надо мной сколько угодно. И для меня сегодня окончательно стало понятно, кто победит в этой войне, а кто потерпит сокрушительное поражение. Потому что убежден: Россия воюет не с Украиной, и даже не с НАТО. Россия воюет с Богом. И поэтому она обречена», - заверил Альфред Кох.

Раньше в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты оттеснили силы ВСУ из центра Северодонецка.

Также сообщалось, что полковник ВСУ рассказал о трусливой тактике кадыровцев.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты пытаются окружить силы ВСУ.