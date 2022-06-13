Их даты – это их даты, а у нас они совсем другие.

Украинские защитники развенчали планы диктатора владимира путина на 9 мая. Теперь у российского "фюрера" появилась новая "сакральная дата" - так называемый дедлайн. Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун на канале "Україна 24".

По его мнению, российский президент-диктатор владимир путин может попытаться закончить активную фазу введения войны против Украины к столетию создания Советского Союза.

"24 декабря 2022 года — это столетие Советского Союза, дата, к которой они хотят что-то концептуально сделать: или объединить эти земли под каким-то одним флагом, или сделать какое-нибудь мощное мероприятие в Москве, также пригласив всех. До 24 декабря они должны что-то сделать", — говорит Виктор Ягун.

По его словам, "их даты – это их даты, а у нас они совсем другие". Виктор Ягун подчеркнул, что для украинской армии важна не дата – а факт восстановления украинской целостной территории.

Напомним, в Минобороны рассказали о новой неудаче россиян.

Как Politeka сообщала, оккупанты достигли локальных успехов, но столкнулись с препятствиями.

Также Politeka писала, что в тактике оккупантов произошло существенное изменение.



