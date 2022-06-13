Уже сейчас США запретили импорт российской нефти, угля и сжиженного природного газа. Великобритания прекратит импорт российской нефти до конца года. ЕС также запретил к концу года российский импорт угля и 90 процентов всей судовой нефти.

Аналитик Уэйн Арден, специализирующейся на банковских и финансовых рынках, написал об этом в своей статье для The National Interest.

Поскольку Европа покупает меньше российского газа, россия расширит свои возможности по доставке СПГ, чтобы привлечь новых клиентов в других странах, что в конечном итоге смягчит любое падение спроса в Европе.

Однако вскоре россия столкнется с безжалостным врагом, который не будет ни вести переговоры, ни уважать международные границы: энергетический переход. Путин останется без денег на войну в результате энергетического перехода, который наблюдается по всему миру. То есть по мере того, как мир будет отказываться от нефти, угля и, в конечном счете, природного газа, россия потеряет возможность финансировать свои вооруженные силы и поддерживать приемлемый уровень жизни своего народа.

Эксперт обратил внимание на то, что транспорт приходится почти две трети мирового потребления нефти. Но за последние несколько лет Европа начала все больше закупать электромобили, чтобы уменьшить потребление нефти.

Более того энергетический переход наблюдается по всему миру. Даже Китай, который может стать для россии заменой рынка сбыта нефти, переходит на электромашины. Тем временем ЕС намерен запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года. Потому уже в обозримой перспективе российские энергоресурсы потеряют свою ценность.

Напомним, у путина снова появился дедлайн в боях против Украины.

Как Politeka сообщала, оккупанты достигли локальных успехов, но столкнулись с препятствиями.

Также Politeka писала, что в тактике оккупантов произошло существенное изменение.