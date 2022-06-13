Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью белорусскому оппозиционному издание «Зеркало».

«Разведданные показывали, что Россия была готова к нападению весь последний год. Но вопрос был в объеме вторжения. Мы полагали, что будут интенсивные боевые действия на востоке Украины», - заявил Подоляк, отвечая на вопрос, когда в ОП узнали, что будет война, добавив, что россия всегда нуждается в поиске внутреннего или внешнего врага, ей надо все время где-то воевать, чтобы держать население в тонусе и не отвечать гражданам на вопрос: «А почему все так плохо?»

«В течение полугода Россия, кстати, вместе с Беларусью проводили учения. Но объективно мы не ожидали, что ваша страна предоставит в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украину. Мы думали, что руководство Беларуси, не смотря на природную антидемократичность, гораздо умнее и попытается минимизировать свое участие в прямых военных действиях», - подчеркнул Подоляк, добавив, что теперь юридически Беларусь на долгое время будет считаться страной, которая предоставила инфраструктуру для вторжения рф.

Подоляк также в очередной раз заверил, что весь мир видит, что война идет не по плану России, а Украина будет сражаться столько, сколько нужно, чтобы закончить войну на наших условиях.

Также представитель ОП заявил, что Украина не собирается нападать на рф и россия ее не интересует «ни по каким параметрам».

«Кстати, субъект по фамилии Лукашенко говорил, что готовилось нападение с четырех мест. Украина не милитаристская страна, которая вдруг собралась напасть на два государства и одновременно атаковать и Россию, и Беларусь. Это теперь стало мемом. В историю Лукашенко войдет как анекдотичный персонаж», - напомнил Подоляк о позоре Лукашенко.

Напомним, 12 мая замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что 788 крылатых и баллистических ракет было выпущено по Украине с территории РФ и Беларуси с начала войны.

Также сообщалось, что наибольшее число ракетных запусков по Украине было произведено из Мозырского района Гомельской области Беларуси.

Так, по данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», основными локациями запусков были районы: Мозыря, Калинковичей, Хойников, Ельска, Наровли, а также Светлогорска, Гомеля и Лунинца. Примечательно, что запуски с самого начала войны производятся в основном с наступлением темноты или в условиях сильной облачности.

Помимо этого отмечалось, что огромную роль в ракетных обстрелах Украины сыграл самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Именно этот борт давал истребителям цели для атаки и сообщал пилотам штурмовиков об «удачных» моментах для запусков ракет.

Напомним также, что сын белорусского лидера Александра Лукашенко Николай и его одноклассница пришли на выпускной в нарядах в цветах флага Украины.

Сам Лукашенко на днях пригрозил наступлением на запад Украины.

Также сообщалось, что Беларусь стягивает технику, проводит ротацию и снимает с хранения танки - раскрыты цели Лукашенко.