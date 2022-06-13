Владимиру путину абсолютно все равно, сколько людей в этой войне погибнут.

Идея путина — захват и разрушение, что он сейчас показывает в Украине, а вовсе не желание нести куда-то "российскую цивилизацию". Такое мнение высказал американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский в интервью правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин LIVE".

По его словам, путинские военные не могут захватить Украину, потому продолжат разрушения украинских городов, а уже захваченные территории россия "осваивать" не будет. И такая тактика будет продолжаться.

"У путина нет идеи нести куда-либо российскую цивилизацию, есть идея захватить или разрушить. Это то, что сейчас происходит в Украине. Они не в состоянии в буквальном смысле захватить территории ни полностью, ни частично, но они в состоянию разрушить до основания. Мы еще будем наблюдать бесчеловечный уровень разрушений", — уверен Юрий Фельштинский.

В связи с этим он напомнил, что страна-агрессор не единожды нападала на своих соседей, ведь у россии есть абсолютно тупая идея захвата чужих территорий. Порой это доходит до абсурда. Это, в частности, касается попыток россии "освоить" Северный полюс.

Напомним, у путина снова появился дедлайн в боях против Украины.

Как Politeka сообщала, путин потеряет возможность финансировать войну, крах экономики рф неизбежен.

Также Politeka писала, что в тактике оккупантов произошло существенное изменение.