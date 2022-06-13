Основная цель российского оккупационного командования на данном этапе так называемой "спецоперации" все еще остается на Донецком и Луганском направлении. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник во время брифинга.

Он отметил, что командование противника не считается с потерями и пытается захватить как можно больше территории. Сейчас основная цель оккупантов — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, обеспечить сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря.

Александр Мотузяник добавил, особое значение враг придает достижению значительного преимущества, особенно в артиллерии и бронетехнике, практически не применяя маневры пехоты.

украинские военные, бойцы ВСУ

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Об этом свидетельствует анализ сообщений о ходе боевых действий в городской застройке города Северодонецк, где оккупанты несут значительные потери в пехотных подразделениях росгвардии и вооруженных силах россии и продвигаются только применяя штурмовую авиацию.

Он также отметил, что обстановка в целом остается сложной, но контролируемой силами обороны Украины.

Напомним, российских солдат косят психические расстройства после встречи с ВСУ.

Как Politeka сообщала, в Офисе президента заявили, кто из белорусов может получить украинский паспорт.

Также Politeka писала, что Подоляк назвал точное количество вооружение, которое необходимо Украине.