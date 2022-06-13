Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на угрозы рф нанести "пропорциональный удар" за наращивание сил НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в Мишкуве, пишет Wprost.

Глава польского правительства подчеркнул, что если Россия подумает напасть на Польшу, она должна знать, что "40 миллионов поляков готовы стать с оружием в руках, чтобы защищать свою родину".

Армия Польши

Он добавил, что Польша разрабатывает программу строительства и укрепления обороны, одним из которых является усиление мощи польской армии. В частности, речь идет об увеличении ее численности и вооружения.

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"Строительство новых видов оружия, его производство в Польше, но также и закупка самого современного оружия за рубежом", - сказал он.

Матеуш Моравецкий

Напомним, какой тактики ожидать в будущем от оккупантов рф.

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